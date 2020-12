De Nederlandse voetbalsters sluiten 2020 af als de nummer vier van de wereldranglijst. De Oranjevrouwen slaagden er door een nederlaag in een oefenduel met de Verenigde Staten (0-2) niet in om Frankrijk van de derde plek te stoten.

Het verschil tussen Frankrijk en Nederland op de vrijdag gepubliceerde FIFA-ranking is negen punten. De Franse vrouwen konden de derde plek kwijtraken door een gelijkspel tegen Oostenrijk (0-0) in de EK-kwalificatie, maar dan had Oranje een beter resultaat moeten halen tegen wereldkampioen VS.

De wereldranglijst bij de vrouwen wordt eens in de drie maanden bijgewerkt. Nederland won sinds augustus van Rusland (0-1), Estland (7-0) en Kosovo (0-6 en 6-0) in de EK-kwalificatie. Het verlies tegen de VS was de eerste nederlaag sinds de verloren WK-finale in juni 2019.

De foutloze kwalificatiecampagne leverde bondscoach Sarina Wiegman donderdag bij het digitale FIFA-gala de titel beste trainer van het jaar in het vrouwenvoetbal op.

De Oranjevrouwen eindigden 2019 op de derde plek van de wereldranglijst, vóór Frankrijk. De VS en Duitsland waren toen de nummer één en twee, en zijn dat nu nog steeds.