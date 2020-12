De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond met krappe meerderheid het bestemmingsplan Feyenoord City goedgekeurd. Daarmee is de bouw van een nieuw stadion van Feyenoord een grote stap dichterbij.

Feyenoord zal pas volgend jaar beslissen of er daadwerkelijk een nieuwe Kuip gebouwd zal worden. Dat hangt er vooral van af of de club voldoende extern geld bijeen kan krijgen.

De kosten voor de bouw van het nieuwe stadion worden op 444 miljoen euro geschat. Als de bouwplannen doorgaan, dan kan de Nieuwe Kuip in 2025 geopend worden.

Alle oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad stemden donderdagavond laat tegen het bestemmingsplan. Doordat de gehele coalitie wel voor stemde, werd het plan met één stem meer aangenomen.

Door: LOLA

Impressie van de Nieuwe Kuip. (Beeld: LOLA)

Feyenoord speelt sinds 1937 in De Kuip

Feyenoord City omvat naast de bouw van een nieuw stadion een plan voor gebiedsontwikkeling in het deel van Rotterdam Zuid. Nu het plan is aangenomen, kan worden gestart met de bouw van 3.700 woningen. De bouwkosten van het gehele plan zijn begroot op 1,5 miljard euro.

De Nieuwe Kuip moet vlak naast het huidige stadion aan de Maas worden gebouwd. Feyenoord speelt sinds 1937 in Stadion Feijenoord, dat beter bekend is onder de naam De Kuip.

Doordat het 51.000 plaatsen tellende stadion verouderd is en over weinig vipruimtes beschikt, geeft de KNVB er de laatste jaren vaak de voorkeur aan om interlands in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te spelen.