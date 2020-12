Manchester United heeft donderdagavond ook zijn zesde uitwedstrijd van dit Premier League-seizoen gewonnen. Ondanks een blunder van doelman Dean Henderson werd Sheffield United met 2-3 verslagen.

Henderson kreeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer een basisplaats, omdat hij vorig seizoen op huurbasis bij Sheffield speelde. Terug op Bramall Lane ging hij na vijf minuten in de fout. Henderson twijfelde met de bal aan zijn voet, Oliver Burke onderschepte en hij passte naar collega-aanvaller David McGoldrick, die de bal in het lege doel tikte.

Met Donny van de Beek op de bank herstelde United zich nog voor rust. Na een lange pass van Victor Lindelöf maakte Marcus Rashford in de 26e minuut gelijk en zeven minuten later tekende Anthony Martial voor de 2-1.

Kort na rust leek Rashford met zijn tweede goal (1-3) de wedstrijd te beslissen, maar vlak voor tijd werd het toch weer spannend. In de 87e minuut maakte McGoldrick de 2-3 en in blessuretijd voorkwam Henderson met een uitstekende redding dat Lys Mousset gelijk maakte. Van de Beek viel in de tachtigste minuut in.

Manchester United-keeper Dean Henderson vlak na zijn blunder Manchester United-keeper Dean Henderson vlak na zijn blunder Door: Pro Shots

Aston Villa en Burnley scoren niet

Door de zege steeg United van de negende naar de zesde plaats, met slechts vijf punten minder en een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Liverpool. Sheffield heeft na dertien wedstrijden slechts een punt en moet vrezen voor degradatie. De club speelt sinds 2019 op het hoogste niveau.

Er was donderdag nog een wedstrijd in de Premier League. Middenmoter Aston Villa en laagvlieger Burnley kwamen niet tot scoren op Villa Park (0-0), terwijl Anwar El Ghazi de negentig minuten volmaakte bij de thuisploeg. Bij Burnley vier Erik Pieters in de slotfase in.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League