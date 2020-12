Sarina Wiegman heeft donderdag vanuit huis meegemaakt dat ze bij het FIFA-gala in Zürich werd uitgeroepen tot de beste trainer in het vrouwenvoetbal van 2020. De bondscoach van de Oranjevrouwen, die in quarantaine zit, was enorm verrast.

"Ik heb thuis in mijn kantoortje zitten kijken", vertelt Wiegman twee uur nadat ze hoorde dat ze de Best FIFA Football Coach Award gewonnen heeft. "Eigenlijk zou ik naar de KNVB in Zeist gaan, maar een van mijn twee dochters is positief getest op corona. We zitten met het hele gezin thuis."

Vanwege de coronacrisis waren de genomineerden al niet aanwezig bij het FIFA-gala, dat gepresenteerd werd door Ruud Gullit. Via een verbinding werd met de winnaars gesproken. "Jeetje wat een verrassing", riep Wiegman in het Nederlands toen voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger bekendmaakte dat ze verkozen was tot beste trainer ter wereld.

De 51-jarige Haagse kreeg meer stemmen dan Chelsea-trainer Emma Hayes en Olympique Lyon-trainer Jean-Luc Vasseur, die ook tot de laatste drie genomineerden behoorden. "Ik was toch een beetje van slag toen ik het hoorde", zegt Wiegman. "Maar ik had wel paar puntjes opgeschreven voor het geval ik zou winnen. Je moet toch een dankwoordje klaar hebben."

Wiegman stemde zelf op Vasseur

Wiegman won de prestigieuze prijs eerder in 2017, maar toen werd er meer rekening mee gehouden. Ze pakte in dat jaar met Nederland de Europese titel. In 2020 speelde Oranje vooral EK-kwalificatiewedstrijden en die duels werden vrijwel allemaal ruim gewonnen, maar de tegenstand was niet van topniveau.

"We hebben een goede kwalificatiereeks gedraaid en laten zien dat we constant zijn", vertelt Wiegman, die zelf op Olympique Lyon-trainer Vasseur stemde. "Hij heeft dit jaar met Lyon de Champions League gewonnen. Wij hebben geen prijs gepakt, al gingen de Olympische Spelen ook niet door. Het is lastig vergelijken."

"Maar dat ik nu deze prijs win, is wel een mooi signaal voor het team. Ik ben er heel blij mee, maar ik doe het niet alleen. We hebben onwijs goede spelers bij Oranje en in de staf zit heel veel expertise en kennis. We hebben grote stappen vooruit gezet en daar moeten we mee doorgaan."

Tijdens het FIFA-gala werd Jürgen Klopp van Liverpool uitgeroepen tot trainer van het jaar bij de mannen en ging de prijs voor de beste speler naar Bayern München-spits Robert Lewandowski.