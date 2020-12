Robert Lewandowski kan amper bevatten dat hij Lionel Messi en Cristiano Ronaldo donderdag aftroefde in de Wereldvoetballer van het Jaar-verkiezing. De Pool is na Luka Modric de enige andere speler die de Argentijn en de Portugees sinds 2007 van de prijs weet te houden.

"Dat ik überhaupt tegelijk met Messi en Ronaldo wordt genoemd en met hen vergeleken wordt, betekent al erg veel voor mij", aldus Lewandowski, nadat hij uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino de trofee uitgereikt kreeg. "Het is een bewijs dat ik een geweldig jaar heb gedraaid, want zij zijn al zo lang fantastisch."

Lewandowski voorkwam met het winnen van de zogeheten Best FIFA Men's Player-award dat Ronaldo voor de derde keer met de prijs aan de haal ging sinds de verkiezing in 2016 werd losgetrokken van de Gouden Bal-verkiezing. De Portugees won in 2016 en 2017, Messi werd vorig jaar verkozen.

"Ik ben uitermate trots en blij", aldus de spits van Bayern München. "Dit is een grote dag voor mij, maar ook voor mijn club, medespelers en staf. Ik moet hen bedanken, net als iedereen bij de nationale ploeg. Deze prijs behoort ook aan hen toe. Het is een ongelooflijk gevoel."

'Hoogtepunt was de gewonnen CL-finale'

Met Bayern München kende de 32-jarige Lewandowski ondanks de coronacrisis een extreem succesvol jaar. De Duits club won in eigen land de landstitel, de beker en de supercup, terwijl ook beslag werd gelegd op de Champions League. Lewandowski kroonde zich zowel in de Bundesliga (34 goals) als in de Champions League (15 treffers) tot topscorer, maar legde de nadruk op de teamprestatie.

"Met Bayern hebben we alles gewonnen wat er te winnen viel. Het hoogtepunt was zonder twijfel de gewonnen Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Dat was een heel bijzondere dag en een bekroning van het vele harde werk dat we hebben geleverd."

Lewandowski kreeg ook een plek in het Elftal van het jaar. Daarin vormt de kersverse Wereldvoetballer van het Jaar samen met de andere genomineerden Messi en Ronaldo de aanval. Met Joshua Kimmich en Alphonso Davies werden nog twee Bayern-spelers in het elftal verkozen, terwijl er ook plek was voor Virgil van Dijk.

Opvallend genoeg werd Bayern München-doelman Manuel Neuer uitgeroepen tot beste keeper, maar werd de Duitser niet verkozen in het Elftal van het Jaar. Die plek ging naar Liverpool-sluitpost Alisson Becker.