Son Heung-min heeft donderdag bij het virtuele FIFA-gala de Puskás Award gewonnen. De aanvaller van Tottenham Hotspur ontving de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar voor zijn prachtige solo tegen Burnley.

In de desbetreffende wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium op 7 december 2019 begon Son op eigen helft aan een dribbel en passeerde hij vervolgens een aantal tegenstanders om oog in oog met de doelman beheerst af te ronden.

Son troefde onder meer Luis Suárez af. Op dezelfde dag als Sons goal tegen Burnley scoorde de aanvaller van Atlético Madrid met een geweldige hakbal voor zijn vorige club FC Barcelona tegen Real Mallorca.

Giorgian De Arrascaeta was de derde genomineerde voor de Puskás Award. De aanvaller van Flamengo was op 27 augustus 2019 trefzeker met een fenomenale omhaal tegen Ceará.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het winnende doelpunt van Son Heung-min te bekijken.

In totaal elf genomineerden

Er waren aanvankelijk elf spelers genomineerd, te weten Jordan Flores, André-Pierre Gignac, Zlatko Junuzovic, Hlompho Kekana, Leonel Quiñónez en de speelsters Shirley Cruz, Sophie Ingle en Caroline Weir.

Op basis van stemmen van bezoekers van de FIFA-website werd de shortlist teruggebracht tot drie kanshebbers. De winnaar - Son dus - werd bepaald door de uitslag van een nieuwe stemronde en een panel met experts.

De Puskás Award bestaat sinds 2009, maar daarvoor werd altijd een doelpunt van het jaar gekozen. Oud-winnaars zijn onder anderen Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic en Mohamed Salah.