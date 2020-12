Vitesse en Go Ahead Eagles hebben zich donderdag als laatste twee clubs geplaatst voor de achtste finales in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen met 0-2 van Willem II en de Deventenaren waren met 1-2 te sterk voor SC Cambuur.

Vitesse was in Tilburg van tevoren de torenhoge favoriet. De Arnhemmers kennen met een vierde plek in de Eredivisie tot dusver een uitstekend seizoen, terwijl Willem II met een zestiende plek juist dramatisch presteert.

De bezoekers kwamen na twintig minuten op voorsprong, toen Million Manhoef defensief geklungel van Leeroy Owusu afstrafte door van dichtbij binnen te tikken. De pas achttienjarige rechtsback maakte daarmee zijn eerste officiële doelpunt namens Vitesse.

Willem II kwam na de openingstreffer wat beter in de wedstrijd en zag vlak voor rust een goal van Ché Nunnely afgekeurd worden wegens buitenspel. Toch haalde Vitesse vrij eenvoudig zonder schade de rust.

In de tweede helft was de strijd aanvankelijk in evenwicht, maar zorgde Thomas Buitink na ruim een uur toch voor de beslissing. De jonge invaller stond pas een minuut of vier in het veld toen hij door Oussama Tannane oog in oog met Robbin Ruiter werd gezet en koel raak schoot.

Het verzet van Willem II was daarmee gebroken, waarna Vitesse via Tannane, Loïs Openda en Riechedly Bazoer nog enkele flinke kansen liet liggen om de score verder op te voeren.

De spelers van Go Ahead Eagles vieren een doelpunt tegen SC Cambuur. De spelers van Go Ahead Eagles vieren een doelpunt tegen SC Cambuur. Door: Pro Shots

Go Ahead verslaat KKD-koploper Cambuur

In Friesland was geen moment te merken dat Cambuur als koploper in de Keuken Kampioen Divisie maar liefst zeventien punten voorsprong heeft op nummer acht Go Ahead Eagles

Ragnar Oratmangoen zette Cambuur na een half uur nog wel op voorsprong met een hard schot in de lange hoek, maar viel twee minuten later geblesseerd uit. Direct daarna zorgde Luuk Brouwers voor de gelijkmaker.

Cambuur voelde zich acht minuten voor rust tekortgedaan, omdat de ploeg geen penalty kreeg terwijl Michael Breij toch echt onderuit werd getrokken. Mede daardoor was 1-1 ook de ruststand.

Twintig minuten na rust zette Bradly van Hoeven met een intikker Go Ahead voor het eerst op voorsprong. Ondanks een slotoffensief van Cambuur hield de ploeg uit Deventer stand en schaarde die zich als vijfde club uit de Eerste Divisie bij de laatste zestien in het bekertoernooi. Zaterdag wordt geloot voor de achtste finales, die op 19, 20 en 21 januari worden afgewerkt.

Ploegen in achtste finales TOTO KNVB Beker 2020/2021 Ajax

Feyenoord

PSV

AZ

Vitesse

Sc Heerenveen

Heracles Almelo

Fortuna Sittard

VVV-Venlo

ADO Den Haag

FC Emmen

NEC

FC Volendam

Go Ahead Eagles

Excelsior

MVV

