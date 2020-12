Go Ahead Eagles heeft donderdag de laatste zestien van het toernooi om de TOTO KNVB Beker bereikt. De Deventenaren waren op bezoek bij SC Cambuur met 1-2 te sterk voor de Friezen.

Cambuur is de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Henk de Jong heeft al zeventien punten voorsprong op Go Ahead, maar in de onderlinge bekerwedstrijd in het Cambuur Stadion was weinig te merken van dat verschil.

Ragnar Oratmangoen zette Cambuur na een half uur op wel voorsprong met een hard schot in de lange hoek, maar viel twee minuten later geblesseerd uit. Direct daarna zorgde Luuk Brouwers voor de gelijkmaker.

Cambuur voelde zich acht minuten voor rust tekortgedaan, toen het geen penalty kreeg terwijl Michael Breij toch echt onderuit werd getrokken. Mede daardoor was 1-1 ook de ruststand.

Twintig minuten na rust zette Bradly van Hoeven met een intikker Go Ahead voor het eerst op voorsprong. Ondanks een slotoffensief van Cambuur hield de ploeg uit Deventer stand en schaarde het zich bij de laatste zestien in het bekertoernooi.

Later op donderdag strijden Willem II en Vitesse om de laatste plek in de achtste finales van het bekertoernooi. Het duel in Tilburg begint om 21.00 uur en is te volgen in ons liveblog.

