Sarina Wiegman is donderdag bij het digitale FIFA-gala uitgeroepen tot de beste trainer ter wereld in het vrouwenvoetbal. Het is de tweede keer dat de bondscoach van de Oranjevrouwen de Best FIFA Women's Coach Award krijgt.

De 51-jarige Wiegman kreeg meer stemmen dan Chelsea-trainer Emma Hayes en Olympique Lyon-trainer Jean-Luc Vasseur, de andere twee die tot de laatste drie genomineerden behoorden.

Wiegman werd in 2017, bij de tweede editie van het FIFA's Best-gala, voor het eerst verkozen tot beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Ze werd in dat jaar met Nederland Europees kampioen. In 2018 en 2019 eindigde ze als tweede en nu is ze dus weer de beste.

De Haagse, die na de Olympische Spelen van de komende zomer in Tokio overstapt naar het Engelse elftal, was zichtbaar verrast door de uitverkiezing. Voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger maakte in de studio in Zürich bekend dat Wiegman had gewonnen en ze werd in het Nederlands gefeliciteerd door presentator Ruud Gullit.

De prijs voor Wiegman is verrassend, omdat ze dit jaar geen prijs pakte met de de Oranjevrouwen. Ze won met Nederland wel alle wedstrijden in de EK-kwalificatie, maar daarin werd niet tegen toplanden gespeeld. Eind vorige maand verloor Oranje in Breda met 2-0 een oefeninterland tegen wereldkampioen Verenigde Staten. Het was de eerste nederlaag sinds de verloren WK-finale in juni 2019.