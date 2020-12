Robert Lewandowski is donderdag verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar. De spits van Bayern München kreeg bij het virtuele FIFA-gala meer stemmen dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Lewandowski ontving voor het eerst de zogeheten Best FIFA Men's Player-award, een prijs die in 2016 werd losgetrokken van de Gouden Bal-verkiezing. Hij is de opvolger van Messi. Ronaldo won de prijs in 2016 en in 2017. Luka Modric werd eerste in 2018.

Bovendien is Lewandowski de eerste Pool die zich Wereldvoetballer van het Jaar mag noemen, nadat zijn landgenoten Kazimierz Deyna (derde in 1974) en Zbigniew Boniek (derde in 1982) al dicht bij het winnen van de Gouden Bal waren.

De 32-jarige Lewandowski kende een extreem succesvol 2020 met Bayern München, dat de landstitel, de DFB-Pokal, de Duitse supercup, de Champions League en de Europese Supercup veroverde. Hij scoorde dertig keer in de Bundesliga en acht keer in de Champions League.

Virgil van Dijk maakte aanvankelijk ook kans op de titel Wereldvoetballer van het Jaar. De aanvoerder van het Nederlands elftal, die nog maandenlang is uitgeschakeld door een knieblessure, zat bij de eerste tien genomineerden, maar overleefde de laatste schifting niet.

Nederlands succes op FIFA-gala

Wel werd Van Dijk opgenomen in het elftal van het jaar. Datzelfde gold voor Vivianne Miedema bij de vrouwen. Sarina Wiegman werd voor de tweede keer uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal.

Lucy Bronze werd verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar. De verdediger van Manchester City kreeg de voorkeur boven Pernille Harder (Chelsea) en Wendie Renard (Olympique Lyon). Miedema viel eveneens af bij de laatste schifting.

De winnaars van de FIFA's Best Awards worden bepaald door de stemmen van de aanvoerders van nationale elftallen, de bondscoaches, fans en journalisten. Het gala werd dit jaar mede gepresenteerd door Ruud Gullit.

De Gouden Bal wordt dit jaar voor het eerst sinds 1956 niet uitgereikt. Organisator France Football vindt dat er door de coronacrisis geen representatief beeld geschetst kan worden van wie de beste voetballers van dit jaar zijn.