De Engelse Premier League heeft donderdag als eerste competitie bekendgemaakt te gaan experimenteren met een extra wissel als spelers vermoedelijk een hersenschudding hebben opgelopen. De clubs stemden unaniem in met een proef in januari.

Spelregelcommissie IFAB maakte woensdag bekend dat een extra wissel wordt toegestaan in het geval van een hersenschudding. Geïnteresseerde competities kunnen vanaf volgende maand experimenteren.

Met de regelwijziging wil de IFAB de gezondheid van de spelers verder beschermen, zonder dat een team er nadeel van ondervindt door in ondertal verder te moeten spelen.

Het is geen verrassing dat de Premier League de eerste competitie is die van die mogelijkheid gebruikmaakt, want het besluit van de IFAB volgde op een oproep van de Engelse competitie.

Volgens de huidige regels mag de scheidsrechter een wedstrijd voor maximaal drie minuten stilleggen voor een medische behandeling. Spelers zouden onder druk verder spelen, waarna soms alsnog een hersenschudding wordt geconstateerd.

De aandeelhouders van de Premier League kwamen donderdag ook overeen dat de clubs in Engeland niet langer zeven, maar negen spelers op de bank mogen hebben. Wel werd er opnieuw tegen het plan gestemd voor vijf wissels, waardoor dat aantal drie blijft.

