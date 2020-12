Quincy Promes heeft donderdag de training hervat bij Ajax. De aanvaller bracht twee nachten in de cel door nadat hij zondag werd opgepakt als verdachte van een steekpartij.

Ajax meldt in een korte verklaring dat Promes woensdag en donderdag gesprekken heeft gevoerd met algemeen directeur Edwin van der Sar, directeur voetbalzaken Marc Overmars en hoofdtrainer Erik ten Hag.

Promes beweert zelf onschuldig te zijn. Zijn neef deed vorige maand aangifte tegen de 47-voudig international van Oranje. Bij een familiefeest in Abcoude afgelopen zomer zou Promes hem met een mes in het been hebben gestoken.

De aanvaller is nog altijd verdachte in de zaak. Ten Hag meldde woensdag al dat Promes zondag mee kan spelen tegen ADO Den Haag, indien hij daar mentaal toe in staat is.

"Quincy zegt dat hij niks gedaan heeft en ik geloof hem", aldus de trainer van Ajax. "In Nederland ben je onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin."

ADO Den Haag tegen Ajax begint zondag om 14.30 uur. Ajax mist in elk geval David Neres, terwijl Lassina Traoré en Noussair Mazraoui nog een vraagteken zijn.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie