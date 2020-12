Het knotsgekke bekerduel tussen Ajax en FC Utrecht (5-4) had nóg merkwaardiger kunnen worden als Mark van der Maarel diep in blessuretijd een penalty had gekregen. De aanvoerder van FC Utrecht voelde zich flink benadeeld door arbiter Dennis Higler.

"Schiet mij maar lek", zei Van der Maarel woensdagavond tegen FOX Sports, nadat hij de beelden van het moment had teruggekeken. Daarin was duidelijk te zien dat de speler van Utrecht in het strafschopgebied werd gehaakt door Ajax-verdediger Daley Blind.

Higler gaf echter een vrije trap aan Ajax, wegens een vermeende overtreding van Van der Maarel, die het daarmee oneens was. "Ik zet mijn lichaam ervoor en vervolgens neemt Blind mij mee." In deze fase van de TOTO KNVB Beker wordt nog geen VAR gebruikt om de arbiter te corrigeren.

De captain van Utrecht besefte ook wel dat de nederlaag in de derde ronde van de beker in een wedstrijd met liefst negen treffers niet te wijten was aan één moment. "Het is aan onszelf te wijten, we hebben niet goed genoeg verdedigd."

"En volgens mij had Ajax vlak daarvoor ook een momentje met Ryan Gravenberch, die geel krijgt voor een schwalbe", zei Van der Maarel. "Daar kunnen zij ook wat van zeggen, maar het moment met mij was echt duidelijk een penalty."

FC Utrecht-doelman Maarten Paes kreeg een voet in het gezicht en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. (Foto: Pro Shots)

'Vier goals is knap, maar je moet duel over de streep trekken'

Dat Utrecht woensdag aan vier treffers niet voldoende had voor een overwinning, was een hard gelag. De ploeg presteert dit seizoen tegenvallend en scoorde in elf competitieduels slechts twaalf keer.

"Als je vier keer scoort tegen Ajax, dan is dat heel knap", vond trainer René Hake. "We speelden hartstikke goed en maakten op wilskracht goede goals."

"Dan moet je de wedstrijd gewoon over de streep trekken. Maar helaas was Ajax heel effectief. Naast de doelpunten hebben ze amper uitgespeelde kansen gehad", zei de coach.

Utrecht zag al vroeg in de eerste helft doelman Maarten Paes uitvallen. Hij kreeg een voet van teamgenoot Django Warmerdam in het gezicht, die struikelde na een duw van Ajax-aanvaller Antony.

"Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis, hopelijk valt het mee", zei Hake. Utrecht speelt voor de winterstop nog tegen Fortuna Sittard, FC Emmen en AZ.