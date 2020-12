In de verdediging van Ajax ging het woensdagavond geregeld mis, maar na de spectaculaire bekerzege op FC Utrecht (5-4) wilde Erik ten Hag benadrukken dat hij ook van het duel heeft genoten.

"Het was een echte bekerwedstrijd met enorm veel fouten aan beide kanten", blikte Ten Hag terug na het veiligstellen van een plek in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. "Een echte alles of niets wedstrijd, dat maakt het bekertoernooi zo mooi."

De trainer keek met zijn ploeg tien minuten voor tijd nog tegen een 3-4-achterstand aan, maar trok dankzij doelpunten van Zakaria Labyad en Dusan Tadic in de slotfase toch aan het langste eind.

"Gelukkig is het voor ons alles geworden. We hebben vijf schitterende goals gemaakt. Maar we hebben ook doelpunten weggegeven waar we het binnenkort nog even met elkaar over moeten hebben."

Dusan Tadic schoot Ajax in de op een na laatste minuut van de reguliere speeltijd naar de overwinning. (Foto: Pro Shots)

Neres dit kalenderjaar niet meer in actie

Na afloop van het bekerduel kon Ten Hag melden dat David Neres dit kalenderjaar niet meer in actie komt. De Braziliaanse aanvaller raakte op 1 december op bezoek bij Liverpool (1-0-nederlaag) geblesseerd en is langer uit de roulatie dan in eerste instantie werd gedacht.

"Met voortschrijdend inzicht blijkt dat hij dit jaar niet meer beschikbaar zal zijn. Ik hoop dat hij in januari er zo snel mogelijk weer bij is", zei Ten Hag. Ajax heeft dit kalenderjaar tegen ADO Den Haag (zondag) en Willem II (woensdag) nog twee Eredivisie-wedstrijden op het programma staan.

Op bezoek in Den Haag verwacht Ten Hag alleen André Onana terug. Over de beschikbaarheid van Noussair Mazroui en Lassina Traoré kon de trainer nog niets zeggen.

Ten Hag sluit niet uit dat Quincy Promes tot de wedstrijdselectie voor het duel met ADO behoort. "Dat zou zomaar kunnen, mits hij mentaal in staat is om een wedstrijd te spelen. Hij is vrij en kan gewoon meetrainen." De Oranje-international werd zondag opgepakt op verdenking van zware mishandeling en zat enkele dagen in de cel.

