Trainer Peter Bosz blijft met Bayer Leverkusen koploper in de Bundesliga. De formatie won woensdag bij FC Köln: 0-4. Het verschil met de achtervolgers Bayern München en RB Leipzig bedraagt één punt.

Na tien minuten leidde Leverkusen in Keulen al met 0-2. Mitchell Weiser en Moussa Diaby maakten de doelpunten. In de tweede helft had het elftal van Bosz een kwartiertje nodig om opnieuw twee keer te scoren. Patrik Schick en Florian Wirtz waren daarvoor verantwoordelijk. Daley Sinkgraven viel ongeveer een kwartier voor tijd in bij Leverkusen.

Bayern München versloeg VfL Wolfsburg met 2-1. Maximilian Philipp zette Wolfsburg in München al snel op voorsprong. De formatie van de Nederlandse spits Wout Weghorst moest vlak voor rust echter de gelijkmaker toestaan.

Bayern scoorde via Robert Lewandowski, die daarmee zijn 250e doelpunt in de Bundesliga maakte. Hij is de derde speler die deze mijlpaal bereikt, na Gerd Müller (365) en Klaus Fischer (268). Aan het begin van de tweede helft voltooide de Pool de inhaalrace voor de kampioen en winnaar van de Champions League door de 1-2 te maken.

RB Leipzig won met minimale cijfers bij Hoffenheim. Yussuf Poulsen maakte na precies een uur de enige treffer in het Duitse dorp. Justin Kluivert viel meteen na rust in bij Leipzig.

