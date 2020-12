Ajacied Zakaria Labyad kon woensdag na het bizarre bekerduel met FC Utrecht amper onder woorden brengen in wat voor wedstrijd hij had gespeeld. Mede door twee goals van de spits wonnen de Amsterdammers met 5-4 in de Johan Cruijff ArenA.

"Ongelooflijk", was het eerste wat Labyad zei voor de camera van FOX Sports. "Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is en wat ik ervan moet vinden. Negen goals… Gelukkig winnen we uiteindelijk nog, dat is nu het belangrijkste."

De wedstrijd in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker was vanaf het begin spectaculair. Mimoun Mahi zette FC Utrecht al na een minuut op voorsprong, Ajax leidde bij rust door goals van Dusan Tadic en Labyad met 2-1, waarna het in de tweede helft nog gekker werd. De bezoekers kwamen op een 3-4-voorsprong, Labyad maakte de gelijkmaker en Tadic tekende in de negentigste minuut op fraaie wijze voor de winnende treffer.

"Op een gegeven moment dacht ik wel: hoeveel staat het nu eigenlijk?", zei Labyad gekscherend. "Het is knap dat we vijf keer scoren, maar dramatisch hoe we twee keer aan een helft beginnen en dat we vier tegentreffers krijgen. Los zand? Ja, zo mag je het wel noemen."

Ajax speelde zijn achtste wedstrijd in 25 dagen en miste flink wat spelers door schorsingen en blessures. Daardoor stond woensdag onder anderen verdediger Devyne Rensch in de basis, terwijl trainer Erik ten Hag keeper André Onana rust gaf en Kjell Scherpen zijn debuut in de hoofdmacht gunde.

"We hebben te veel geblesseerden", zei Labyad. "We hebben gewoon heel veel wedstrijden in een korte periode, dan gebeurt dat. Maar we hebben gelukkig een heel sterke selectie en vandaag hebben de jonge jongens het weer goed gedaan."

Bekijk de uitslagen en het programma van de TOTO KNVB Beker