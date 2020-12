Liverpool heeft woensdagavond de koppositie in de Premier League overgenomen van Tottenham Hotspur. De ploeg van Georginio Wijnaldum won door een goal in de negentigste minuut met 2-1 in de topper tegen de 'Spurs'.

Liverpool begon sterk en in de 26e minuut zette de regerend kampioen het overwicht ook om in een treffer, al kwam daar wel wat geluk bij kijken. Een schot van Mohamed Salah werd stevig van richting veranderd door 'Spurs'-verdediger Toby Alderweireld, waardoor keeper Hugo Lloris volledig kansloos was.

Zeven minuten later stond het alweer gelijk. Giovani Lo Celso stuurde Son Heung-min weg en de Zuid-Koreaan maakte zijn elfde competitietreffer van het seizoen. De VAR checkte nog of Son buitenspel stond, maar de goal bleef staan.

Ook in de tweede helft had Liverpool veel meer balbezit en zakte Tottenham terug, maar de bezoekers kwamen er regelmatig gevaarlijk uit. Na een uur kon Steven Bergwijn alleen op keeper Alisson af, maar de Nederlander raakte de paal. Vlak daarna moest Harry Kane scoren, maar de kopbal van de spits stuitte over de lat.

Aan de andere kant had Liverpool veel moeite om door de hechte defensie van de 'Spurs' te komen. In de absolute slotfase zorgde Roberto Firmino toch voor grote vreugde bij de tweeduizend fans op Anfield door raak te koppen uit een corner van Andy Robertson.

Steven Bergwijn had een grote kans op 1-2. (Foto: Pro Shots)

Arsenal blijft ploeteren in Premier League

Arsenal wist voor het zesde duel op rij niet te winnen in de Premier League. De ploeg van de geplaagde trainer Mikel Arteta speelde met 1-1 gelijk tegen Southampton.

De bezoekers kwamen in de achttiende minuut op voorsprong en het was uitgerekend voormalig Arsenal-speler Theo Walcott die keeper Bernd Leno passeerde met een fraai stiftje.

Vlak na rust tekende Pierre-Emerick Aubameyang voor de gelijkmaker. Voor de aanvoerder van Arsenal, die zondag tegen Burnley (0-1-nederlaag) nog een eigen goal maakte, was het pas zijn derde Premier League-treffer van het seizoen.

Een kwartiertje later moest de thuisploeg verder met tien man na een tweede gele kaart voor verdediger Gabriel. Het was al de derde rode kaart voor Arsenal in de laatste vijf Premier League-wedstrijden. De Londenaren staan na het gelijkspel slechts vijftiende, vijf punten boven de degradatiestreep.

Theo Walcott deed zijn oude ploeg Arsenal pijn. (Foto: Pro Shots)

Leicester City verspeelt dure punten

Nummer vier Leicester City verloor met 0-2 van Everton door goals van Richarlison en Mason Holgate. Leicester heeft vier punten minder dan Liverpool.

Leeds United boekte door drie goals in het laatste kwartier een ruime zege op Newcastle United. Stuart Dallas (77e minuut), Ezgjan Alioski (85e minuut) en Jack Harrison (88e minuut) tilden de score in amper tien minuten van 2-2 naar 5-2.

West Ham United-Crystal Palace (1-1) en Fulham-Brighton & Hove Albion (0-0) eindigden in een gelijkspel.

Everton boekte zijn zevende zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

