Arsenal heeft woensdag voor het zesde duel op rij niet weten te winnen in de Premier League. De ploeg van de geplaagde trainer Mikel Arteta speelde met 1-1 gelijk tegen Southampton. Titelkandidaat Leicester City verloor met 0-2 van Everton.

Southampton kwam op bezoek bij Arsenal in de achttiende minuut op voorsprong en het was uitgerekend voormalig Arsenal-speler Theo Walcott die keeper Bernd Leno passeerde met een fraai stiftje.

Vlak na rust tekende Pierre-Emerick Aubameyang voor de gelijkmaker. Voor de aanvoerder van Arsenal, die zondag tegen Burnley (0-1-nederlaag) nog een eigen goal maakte, was het pas zijn derde Premier League-treffer van het seizoen en zijn eerste in zes wedstrijden.

Een kwartiertje later moest de thuisploeg verder met tien man na een tweede gele kaart voor verdediger Gabriel. Het was al de zevende rode kaart voor een Arsenal-speler in de competitie sinds Arteta een jaar geleden is aangesteld en de derde in de laatste vijf Premier League-wedstrijden. De Londenaren kregen in de blessuretijd nog een kans op de zege, maar Rob Holding kopte op de lat.

De laatste Premier League-zege Arsenal dateert van 1 november (0-1 tegen Manchester United). Dat was de enige overwinning in de laatste negen duels in de Engelse competitie. De dertienvoudig landskampioen staat slechts vijftiende, vijf punten boven de degradatiestreep.

Leicester City verspeelt dure punten

Leicester City verzuimde om in ieder geval voor twee uur de koppositie over te nemen. De ploeg van Brendan Rodgers verloor met 0-2 van Everton door goals van Richarlison en Mason Holgate. Leicester heeft een punt minder dan koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool, die om 21.00 uur aftrapten voor de topper op Anfield.

Leeds United boekte door drie goals in het laatste kwartier een ruime zege op Newcastle United. Stuart Dallas (77e minuut), Ezgjan Alioski (85e minuut) en Jack Harrison (88e minuut) tilden de score in amper tien minuten van 2-2 naar 5-2.

Everton boekte zijn zevende zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

