Erik ten Hag heeft woensdag zijn steun voor Quincy Promes uitgesproken. De 28-jarige aanvaller werd zondag aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude en zat twee dagen vast in een cel.

"Op de eerste plaats raakt het ons, mij en de hele kleedkamer. Natuurlijk was ik ervan onder de indruk. Ik heb hem gesproken en het is goed nu", zei Ten Hag voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht bij FOX Sports.

"Het is natuurlijk niet niks, dit doet wat met een mens. Ik heb hem nog niet uitgebreid gesproken, alleen telefonisch. Morgen spreken we verder met hem en dan zien we hoe het ervoor staat. Hij zegt dat hij niks gedaan heeft. Ik geloof hem."

"In Nederland ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin. We zijn er voor hem. Dit doet wat met iemand. Wij helpen hem, maar hij moet ook zelf over de streep komen."

Quincy Promes is verdachte in een zaak rond een steekpartij in Abcoude. (Foto: Pro Shots)

'Als hij onschuldig is, is hij speler van ons'

Promes werd dinsdag op vrije voeten gesteld, al is hij nog steeds verdachte in de zaak. Hij werd buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het bekerduel met FC Utrecht en was ook geen toeschouwer in de Johan Cruijff ArenA.

"Of het mogelijk is dat hij zondag speelt? Natuurlijk is dat mogelijk", aldus Ten Hag, die zondag met Ajax in de Eredivisie op bezoek gaat bij ADO Den Haag. "Zoals ik al zei: als hij onschuldig is, is hij speler van ons. Wij zijn blij met hem. Ik moet hem nog uitgebreid spreken."

De zaak draait om een steekincident dat in juli van dit jaar plaatsvond in Abcoude. Manon Aalmoes, de advocaat van Promes, heeft in een reactie in laten weten dat de aanvaller alle betrokkenheid ontkent. Het slachtoffer, dat knieletsel opliep en volgens Het Parool een neef van Promes zou zijn, deed pas een maand geleden aangifte, omdat eerst geprobeerd zou zijn onderling een oplossing te vinden.