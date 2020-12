Juventus heeft voor de zesde keer dit seizoen puntenverlies geleden. De ploeg van trainer Andrea Pirlo kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Atalanta: 1-1.

'Juve' brak na een half uur spelen nog de ban in Turijn. Federico Chiesa haalde vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit en vond de bovenhoek. Het was voor de Italiaanse international, die wordt gehuurd van Fiorentina, zijn eerste competitietreffer in dienst van Juventus.

Bijna een kwartier na rust kwam Atalanta terecht op gelijke hoogte. Remo Freuler loste vanaf de rand van het strafschopgebied een kiezelhard schot waarbij Juventus-doelman Wojciech Szczesny kansloos was. Via de onderkant van de lat zeilde de bal binnen.

Juventus kreeg een paar minuten later een opgelegde kans op de 2-1. Hans Hateboer hield in het strafschopgebied licht vast bij Chiesa en de scheidsrechter wees naar de stip. Cristiano Ronaldo legde aan en zag zijn krachteloze inzet gekeerd worden door Atalanta-doelman Pierluigi Gollini. De eerste misser van Ronaldo na zeven benutte strafschoppen bleek een dure, want in het vervolg bleef Juventus steken op 1-1.

Door de zesde remise in twaalf wedstrijden kan Juventus verder achteropraken bij koploper AC Milan, die later op de dag tegen Genoa speelt. De regerend landskampioen staat voorlopig derde en heeft 24 punten uit twaalf wedstrijden, 3 punten minder dan AC Milan.

Bij Juventus maakte Matthijs de Ligt de negentig minuten vol. Marten de Roon en Hateboer speelden de hele wedstrijd namens Atalanta en Sam Lammers bleef op de reservebank zitten.

