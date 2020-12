Kjell Scherpen gaat woensdagavond zijn debuut maken voor Ajax. De twintigjarige doelman staat onder de lat bij de Amsterdammers voor het bekerduel met FC Utrecht.

Scherpen keepte nog geen wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax sinds zijn komst naar Amsterdam in de zomer van 2019. De twintigjarige doelman, die destijds voor 1,5 miljoen euro werd overgenomen van FC Emmen, is tweede keus achter André Onana en speelde uitsluitend bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij Ajax ontbreekt Quincy Promes in de wedstrijdselectie. De 28-jarige aanvaller werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij en bracht twee dagen in de cel door. Dinsdag werd hij op vrije voeten gesteld, al is hij nog steeds verdachte in de zaak.

Promes, die zaterdag nog speelde in de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0), wordt in de basiself vervangen door Edson Álvarez. Verder kiest trainer Erik ten Hag, die van 2015 tot 2018 trainer was bij FC Utrecht, voor de zeventienjarige Devyne Rensch als rechtsback en Zakaria Labyad in de punt van de aanval. Labyad, oud-speler van FC Utrecht, was zaterdag licht geblesseerd.

Quincy Promes ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax, nadat hij twee dagen heeft vastgezeten voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. (Foto: ANP)

FC Utrecht nog zonder zege onder Hake

FC Utrecht kan op zijn beurt wel een oppepper gebruiken. De laatste zege van de Domstedelingen dateert van 27 oktober, toen in de eerste ronde van de KNVB-beker werd gewonnen van FC Dordrecht (2-4). Onder interim-trainer René Hake won FC Utrecht nog geen duel. Na het vertrek van John van den Brom naar het Belgische KRC Genk werd Hake begin november vanuit de beloften doorgeschoven.

Hij kan tegen Ajax niet beschikken over verdediger Emil Bergström en spelmaker Simon Gustafson, die fysieke klachten hebben overgehouden aan de verloren wedstrijd van afgelopen zondag tegen PSV (2-1). Ook voor Adam Maher, die door een blessure al drie weken uitgeschakeld is, komt het duel te vroeg.

Ajax-FC Utrecht begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van het bekertoernooi, waarvoor de loting komende zaterdag is.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, St. Jago, Hoogma, Warmerdam; Van de Streek, Van Overeem, Ramselaar; Kerk, Mahi, Elia.