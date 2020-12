PSV heeft zich woensdag met de nodige moeite geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in Doetinchem mede door een prachtig doelpunt van Donyell Malen met 1-2 te sterk voor De Graafschap.

De clubtopscorer zorgde vijf minuten voor tijd voor de tweede Eindhovense treffer door van een meter of 30 de bal snoeihard over keeper Rody de Boer heen in de kruising te schieten. Philipp Max had tien minuten na rust vanaf de strafschopstip voor de openingstreffer gezorgd.

De Graafschap kwam in blessuretijd nog terug tot 1-2, nadat Milan Hilderink gegrabbel van PSV-keeper Lars Unnerstall had afgestraft. Verder dan dat liet PSV het echter niet komen.

Trainer Roger Schmidt besloot onder anderen keeper Yvon Mvogo en middenvelder Pablo Rosario rust te gunnen, waardoor Unnerstall en Jorrit Hendrix aan het duel mochten beginnen. Rosario viel in de rust in, maar moest twintig minuten later geblesseerd afhaken. Ook aanvoerder Denzel Dumfries stond aan de aftrap en speelde zijn honderdste officiële wedstrijd in dienst van PSV.

PSV voegt zich door de overwinning, net als VVV-Venlo dat eerder op de dag met 1-4 van Almere City won, bij de laatste zestien in het bekertoernooi. Onder meer Feyenoord en AZ waren vrijgeloot en dus al zeker van een plek. Later op de avond strijden Ajax en FC Utrecht om een plek in de volgende ronde, terwijl donderdag bij Willem II-Vitesse en SC Cambuur-Go Ahead Eagles de laatste achtstefinalisten bekend worden.

Donyell Malen krijgt de bal in de kluts niet langs de defensie van De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

Veel gemiste kansen in eerste helft

Ondanks de sterke basisopstelling kwam PSV na zes minuten met de schrik vrij, toen Toine van Huizen voor het doel opdook en maar net over kopte. Aan de andere kant had ook Timo Baumgartl de openingstreffer op zijn hoofd, maar hij knikte rakelings voorlangs uit een voorzet van Malen.

Na een klein half uur dook Van Huizen wederom gevaarlijk op voor het PSV-doel en gleed hij een vrije trap op fraaie wijze over Unnerstall heen in de verre hoek. De arbitrage keurde de treffer echter af wegens buitenspel.

Met de rust in zicht kreeg PSV in korte tijd volop kansen om de score te openen. Meerdere Eindhovenaren kregen de bal er echter niet in tijdens een scrimmage, Ibrahim Sangaré schoot van dichtbij hard op de vuisten van De Boer en Dumfries kopte maar net naast. Omdat ook een lob van Malen mislukte, haalden de 'Superboeren' zonder schade de rust.

Philipp Max viert zijn benutte strafschop tegen De Graafschap, wat de winnende treffer zou blijken. (Foto: Pro Shots)

PSV via penalty op voorsprong

In de tweede helft kwam PSV alsnog op voorsprong dankzij een rake penalty van Max. De linksback mocht in de 56e minuut vanaf 11 meter aanleggen, nadat Dumfries gewillig naar de grond was gegaan na licht contact met Ted van de Pavert.

Gedwongen door de achterstand moest De Graafschap wat meer uit zijn schulp kruipen. Ralf Seuntjens testte Unnerstall met twee schoten van afstand, maar verder kon de ploeg van coach Mike Snoei weinig uitrichten. Een tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Rosario, twintig minuten nadat hij Sangaré had afgelost.

PSV bleef desondanks verdedigend eenvoudig overeind, maar miste de precisie om aanvallend nog gevaarlijk te worden. De geweldige goal van Malen, die vijf minuten voor tijd met een onvervalste kanonskogel doel trof, kwam daarom uit de lucht vallen en leek de wedstrijd te beslissen. Door de late goal van Hilderink mocht De Graafschap nog even hopen, maar PSV trok de overwinning over de streep.

