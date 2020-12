De Graafschap hoopt op een terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar. De 36-jarige spits van Ajax kondigde zaterdag na de zege op PEC Zwolle (4-0) zijn afscheid als profvoetballer aan.

Huntelaar doorliep van 1994 tot 2000 de jeugdopleiding van De Graafschap, waarna hij naar PSV verkaste. De Eindhovenaren verhuurden de Achterhoeker in 2003 nog voor een half jaar aan 'De Superboeren', maar dat verblijf draaide uit op een teleurstelling. Huntelaar brak pas een jaar later door bij sc Heerenveen en groeide daarna uit tot een van de beste spitsen van Nederland.

"Wat zou het gaaf zijn als hij terugkomt op De Vijverberg", aldus algemeen directeur Martijn Ostendorp woensdag voorafgaand aan de bekerwedstrijd tussen De Graafschap en PSV bij FOX Sports. "Ik heb zaterdag niet direct de telefoon gepakt, zo werkt dat niet. Ik krijg wel heel veel appjes van supporters en iedereen om De Graafschap heen met de vraag of hij niet wat voor ons is."

"Klaas-Jan heeft aangegeven dat hij in principe stopt, maar het lijkt me goed om binnenkort een kop koffie te drinken", vervolgde Ostendorp. "De poorten van De Vijverberg staan voor hem wagenwijd open, in welke functie dan ook."

Klaas-Jan Huntelaar was naast contractspeler ook vaak tegenstander van De Graafschap. Zoals hier in 2007, als speler van Ajax. (Foto: ANP)

'Je weet nooit hoe het loopt'

Huntelaar zei zaterdagavond dat hij na zijn pensioen als actief voetballer een trainerscursus wil gaan volgen, al zijn die plannen nog niet concreet. "Het is gewoon goed om daar eens rustig een kop koffie over te gaan drinken", aldus Ostendorp. "Om te kijken waar zijn ambities liggen."

"Wil je überhaupt iets doen of een jaar rust nemen? Zijn broer is hier tot vorig jaar accountmanager geweest, dus we hebben de ingangen en het nummer. Je weet nooit hoe het loopt. Het ligt er heel erg aan wat Klaas-Jan wil. Wat zou het gaaf zijn als hij op de één of andere manier bij De Graafschap terugkomt."

De Graafschap en PSV, de twee voormalige werkgevers van Huntelaar, staan woensdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegenover elkaar. De wedstrijd is om 18.45 uur begonnen.