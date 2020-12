Ajax en PSV zijn woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Women's Champions League. De Amsterdamse vrouwen verloren mede door een goal van Lineth Beerensteyn met 3-0 van Bayern München en PSV leed voor de tweede week op rij een 4-1-nederlaag tegen FC Barcelona, waarvoor Lieke Martens twee keer scoorde.

De twee Nederlandse Champions League-deelnemers troffen het niet bij de loting voor de eerste ronde en waren na de heenwedstrijden van vorige week al vrijwel kansloos voor een plek bij de laatste zestien. Debutant PSV was op de Herdgang niet opgewassen tegen Barcelona (1-4) en Ajax verloor in thuiswedstrijd met 1-3 van Bayern.

De Duitse kampioen maakte woensdag in het mistige München al heel snel een einde aan het laatste sprankje hoop van Ajax. Beerensteyn ramde na 28 seconden een voorzet van Sydney Lohmann in het doel.

De Oranje-international stond in de tweede minuut van de tweede helft met een goede pass aan de basis van de 2-0 van Lea Schüller, waarna Lohmann twintig minuten voor tijd uit een strafschop voor de 3-0-eindstand zorgde.

Het was mistig bij Bayern München-Ajax. (Foto: Pro Shots)

Martens twee keer trefzeker tegen PSV

PSV kwam woensdag tegen Barcelona net als een week eerder in de thuiswedstrijd al in de vierde minuut op achterstand. In het Estadi Johan Cruyff was het de Noorse Caroline Hansen die met een goed schot vanaf de rand van het strafschopgebied keeper Sari van Veenendaal kansloos liet en de 1-0 maakte.

Op slag van rust tekende Martens voor de 2-0. De Oranje-international, die in Eindhoven op fraaie wijze de 0-4 maakte, werkte een voorzet van aanvoerder Vicky Losada bij de tweede paal van dichtbij in het dak van het doel.

Na een uur zorgde Hansen met haar tweede goal van de wedstrijd voor de 3-0, waarna Martens met haar negende treffer in negen officiële duels dit seizoen het vierde Spaanse doelpunt maakte. De Limburgse, die woensdag 28 werd, kopte raak uit een corner. Net als vorige week maakte Joëlle Smits in de slotfase de eretreffer voor PSV: 4-1.

PSV mocht dit seizoen voor het eerst meedoen aan de Champions League. (Foto: Pro Shots)