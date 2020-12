PSV Vrouwen is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Champions League. De debutant in het belangrijkste Europese clubtoernooi was ook in de tweede wedstrijd kansloos tegen FC Barcelona. Mede door twee goals van Lieke Martens werd het wederom 4-1.

PSV wist na de 1-4-nederlaag in het heenduel van vorige week op de Herdgang al dat het vrijwel onmogelijk was om de laatste zestien te bereiken. Barcelona is dan ook al jaren een topclub in het vrouwenvoetbal. De ploeg bereikte in het seizoen 2018/2019 nog de finale van de Champions League.

Net als in de thuiswedstrijd kwam PSV woensdag al in de vierde minuut op achterstand. In het Estadi Johan Cruyff was het de Noorse Caroline Hansen die met een goed schot vanaf de rand van het strafschopgebied keeper Sari van Veenendaal kansloos liet en de 1-0 maakte.

Op slag van rust tekende Martens voor de 2-0. De Oranje-international, die in Eindhoven op fraaie wijze de 0-4 maakte, werkte een voorzet van aanvoerder Vicky Losada bij de tweede paal van dichtbij in het dak van het doel.

Na een uur zorgde Hansen met haar tweede goal van de wedstrijd voor de 3-0, waarna Martens met haar negende treffer in negen officiële duels dit seizoen het vierde Spaanse doelpunt maakte. De Limburgse, die woensdag 28 werd, kopte raak uit een corner. Net als vorige week maakte Joëlle Smits in de slotfase de eretreffer voor PSV: 4-1.

Ajax, de andere Nederlandse Champions League-deelnemer is woensdag om 18.00 uur begonnen aan de return tegen Bayern München. De koploper van de Vrouwen Eredivisie verloor vorige week thuis met 1-3 van de Duitsers.

PSV mocht dit seizoen voor het eerst meedoen aan de Champions League. (Foto: Pro Shots)