West Bromwich Albion heeft enkele uren na het ontslag van Slaven Bilic in Sam Allardyce een nieuwe manager gevonden. De 66-jarige Engelsman tekent een contract voor anderhalf jaar bij de Premier League-club.

Bilic werd woensdagmiddag daags na de remise tegen Manchester City (1-1) ontslagen bij West Bromwich Albion, vanwege teleurstellende resultaten. De club, die afgelopen zomer promoveerde naar het hoogste niveau van Engeland, won slechts één van de dertien duels en staat één-na-laatste.

Vijf uur na het bericht over het ontslag van Bilic kondigde West Bromwich de komst van Allardyce aan. De markante coach, bijgenaamd 'Big Sam', was in 2018 bij Everton voor het laatst werkzaam bij een club. Bij 'The Toffees' werd hij ontslagen.

De 66-jarige Allardyce heeft zijn sporen verdiend in de Premier League. Hij was eerder werkzaam bij Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland en Crystal Palace. Bij Sunderland en Crystal Palace stapte hij ook tussentijds in en wist hij handhaving te bewerkstelligen.

Allardyce was in 2016 bondscoach van de Engelse nationale ploeg, maar dat verblijf bleef beperkt tot twee maanden. In een video van undercoverjournalisten van The Daily Telegraph zei Allardyce dat hij voor 400.000 pond (zo'n 440.000 euro) bereid was te vertellen hoe de regels van de Engelse voetbalbond omzeild kunnen worden bij het aantrekken van spelers. Ook sprak hij zich denigrerend uit over prins William en diens broer Harry.

