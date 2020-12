PSV begint woensdag met Lars Unnerstall op doel aan de wedstrijd tegen De Graafschap in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Duitse doelman mag in het bekertoernooi zijn minuten maken.

Unnerstall moet in de Eredivisie genoegen nemen met een plaats achter Yvon Mvogo, die de vaste keeper is van de Eindhovenaren. De dertigjarige Unnerstall keepte op 29 november voor het laatst een wedstrijd bij PSV, thuis tegen Sparta Rotterdam (1-0). Toen kreeg Mvogo rust. Het is tot dusver de enige officiële wedstrijd van Unnerstall dit seizoen.

Trainer Roger Schmidt voert ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel van zondag met FC Utrecht (2-1) nog drie wijzingen door in zijn basiself. Timo Baumgartl en Nick Viergever vormen het hart van de verdediging en nemen de plaats in van Jordan Teze en Olivier Boscagli. Jorrit Hendrix speelt op het middenveld voor Pablo Rosario.

Aanvoerder Denzel Dumfries speelt tegen De Graafschap zijn honderdste wedstrijd in dienst van PSV. De rechtsback kwam in de zomer van 2018 voor 5,5 miljoen euro over van sc Heerenveen en groeide uit tot een van de steunpilaren van de Eindhovenaren.

PSV wil dit seizoen een gooi te doen naar de eerste bekerwinst sinds 2012, zo sprak trainer Schmidt dinsdag uit tijdens zijn persconferentie. "Die intentie zullen we iedere wedstrijd opnieuw moeten laten zien. Zelf hou ik van bekervoetbal. Dat er in één wedstrijd wordt beslist wie doorgaat, vind ik mooi."

De Graafschap-PSV begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. De winnaar van het treffen in Doetinchem plaatst zich voor de achtste finales van het bekertoernooi, waarvoor de loting komende zaterdag is.

Opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Lieftink, Konings; Seuntjens, Van Mieghem.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Max; Sangaré, Hendrix; Ihattaren, Götze; Malen, Gakpo.