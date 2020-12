VVV-Venlo heeft zich woensdag voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Limburgers waren na een slecht begin uiteindelijk met 1-4 te sterk voor Almere City.

VVV moest het in het Yanmar Stadion doen zonder Giorgos Giakoumakis en Arjan Swinkels. De Griekse clubtopscorer (hoofd) en de ervaren verdediger (hamstring) waren niet op tijd hersteld van de blessures die ze opliepen in de verloren Eredivisie-wedstrijd tegen Feyenoord (0-3) van afgelopen zondag.

Zonder het belangrijke tweetal hadden de Venlonaren het in de eerste helft uitermate lastig met Almere City, dat met een tweede plaats achter koploper SC Cambuur verrassend goed presteert in de Keuken Kampioen Divisie en pas één keer eerder in dit seizoen verloor.

De thuisploeg kwam na tien minuten op gelukkige wijze zelfs op voorsprong. Thomas Verheydt kopte een corner van Mees Kaandorp door, waarna de bal via de heup van VVV-verdediger Roy Gelmi het doel in caramboleerde. VVV bleef het daarna lastig houden, maar boog nog voor rust de achterstand om in een voorsprong.

Vito van Crooij tikte na ruim een half uur op knappe wijze een voorzet van Joshua John in de verre hoek en was zo verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Op slag van rust zette Jafar Arias de Limburgers op voorsprong door een vrije trap van Van Crooij hard achter Michael Woud te koppen.

Kort na rust besliste VVV het duel. Woud kon een schot niet klemvast pakken en tikte de bal voor de voeten van Evert Linthorst, die van dichtbij de 1-3 liet noteren. Arias maakte twintig minuten voor tijd zijn tweede goal en zette daarmee de eindstand op het bord.

Evert Linthorst (21) tikt de 1-3 binnen voor VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)

PSV en Ajax nog in actie

Later op woensdagavond komen ook PSV en Ajax in actie. De Eindhovenaren zijn 18.45 uur begonnen aan het uitduel met De Graafschap, de Amsterdammers ontvangen om 21.00 uur FC Utrecht. Onder meer Feyenoord en AZ zijn al zeker van een plek in de achtste finales.

In de tweede ronde van de KNVB-beker worden slechts zeven wedstrijden gespeeld. Vorige maand besloot de KNVB alle amateurclubs wegens de coronaregels uit het toernooi te halen. Hierdoor gingen slechts 23 clubs de koker in bij de loting en werden 9 clubs vrijgeloot.

