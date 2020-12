LIVE:

De Graafschap-PSV 0-1

21.00 uur:

Ajax-FC Utrecht

Uitslag:

Almere City-VVV 1-4

Goedenavond en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de wedstrijden in de TOTO KNVB Beker. Veel plezier!