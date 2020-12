Spelregelcommissie IFAB heeft woensdag toestemming gegeven voor proeven waarbij teams extra mogen wisselen als een voetballer vermoedelijk een hersenschudding heeft opgelopen. Het besluit volgt op een oproep vanuit de Engelse Premier League.

Geïnteresseerde competities kunnen vanaf januari 2021 een aanvraag indienen bij de IFAB om te experimenteren met een extra wisselmogelijkheid bij een mogelijke hersenschudding van een speler. De IFAB schrijft in een verklaring hiermee de gezondheid van de speler te willen beschermen, zonder dat het team nadeel ondervindt van een ondertal.

De huidige regels schrijven voor dat een scheidsrechter de wedstrijd voor maximaal drie minuten mag stilleggen voor een medische handeling. Onder druk zouden veel spelers alsnog de wedstrijd voltooien. Vaak wordt pas na afloop een hersenschudding geconstateerd.

De aankondiging van de IFAB volgt een dag na uitspraken van Jan Vertonghen, die in een interview met Sporza vertelde dat hij negen maanden last had van de naweeën van een hersenschudding. De Belgische verdediger liep die blessure op in de halve finales van de Champions League. Zijn toenmalige club Tottenham Hotspur speelde toen tegen Ajax.

"Ik had niet mogen doorspelen. Omdat ik dat wel deed, heb ik er negen maanden de gevolgen van ondervonden. Dat is al die tijd ten koste van mijn spel gegaan", aldus Vertonghen. Het incident leidde tot veel kritiek uit de medische wereld.

Clubs mogen tot het einde van 2021 vijf wissels toepassen in een wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Clubs mogen ook langer vijf keer wisselen

De IFAB gaf ook groen licht voor de verlenging van de twee extra wisselmogelijkheden, zodat teams vijf keer kunnen wisselen in een wedstrijd. Binnenlandse competities kunnen daar tot 31 december 2021 van gebruikmaken en internationale competities tot 31 juli 2022.

De extra wisselmogelijkheden werden in het voorjaar bij de hervatting van de competities ingevoerd door de FIFA om de fysieke belasting van de spelers te verlichten. Clubs moesten na de onderbreking vanwege de coronacrisis in een kort tijdsbestek veel wedstrijden afwerken en de FIFA vreesde dat daardoor veel blessures zouden ontstaan.