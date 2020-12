Het knappe 1-1-gelijkspel tegen Manchester City van dinsdag heeft West Bromwich Albion-manager Slaven Bilic niet kunnen redden van ontslag. De 52-jarige Kroaat is woensdag op straat gezet door de Premier League-club.

Het punt tegen City was dit seizoen een spaarzaam lichtpuntje voor West Bromwich, dat slechts één keer won in dertien Premier League-speelrondes en alleen Sheffield United onder zich houdt.

Bilic was sinds juni vorig jaar werkzaam in stadion The Hawthorns. In Engeland had hij eerder West Ham United onder zijn hoede. Verder was hij bondscoach van zijn vaderland Kroatië en trainer van Hajduk Split, Lokomotiv Moskou, Besiktas en Al Ittihad.

Het is nog niet bekend wie Bilic opvolgt, maar volgens Britse media is Sam Allardyce de voornaamste kandidaat. West Bromwich zou de tiende Engelse club zijn voor de voormalige bondscoach.

De 66-jarige Allardyce was in zijn vaderland werkzaam bij Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace en Everton. Bij die laatste club werd hij in mei 2018 ontslagen.

