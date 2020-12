Andrés Iniesta heeft een zware dijbeenblessure opgelopen bij zijn club Vissel Kobe. De 36-jarige clubicoon van FC Barcelona staat wegens een gescheurde pees zo'n vier maanden aan de kant. Zijn contract loopt in januari af, maar hij is van plan om terug te keren.

"Het is mijn doel om zo snel mogelijk weer terug te zijn en te doen wat ik het liefst doe. Ik steek nu al mijn energie in het herstel dat me te wachten staat", schrijft Iniesta, die niets meldt over mogelijke contractverlenging of de zoektocht naar een eventuele nieuwe club, woensdag op Twitter.

Iniesta, die zich dinsdag liet opereren in Barcelona, liep zijn kwetsuur een kleine week geleden op tijdens een gewonnen strafschoppenserie tegen het Zuid-Koreaanse Suwon Samsung Bluewings in de Aziatische Champions League.

Voor zijn vertrek naar Japan speelde de 131-voudig Spaans international liefst zestien seizoenen voor Barcelona, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won en negen landstitels pakte. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en veroverde hij twee keer de Europese titel.

Het seizoen in de Japanse J1 League is bijna afgelopen. Kawasaki Frontale is al zeker van de titel. Vissel Kobe, waar onder anderen ook oud-Ajacied Thomas Vermaelen onder contract staat, is de nummer twaalf.

Zonder Iniesta strandde de club zondag in de halve finales van de AFC Champions League door na verlenging met 2-1 te verliezen van Ulsan Hyundai FC, dat net als Suwon Samsung Bluewings uit Zuid-Korea komt.