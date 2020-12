Zinédine Zidane is lyrisch over spits Karim Benzema. De trainer van Real Madrid zag zijn landgenoot woensdag twee keer scoren tegen Athletic Club.

"Voor mij is hij de beste Franse aanvaller ooit, omdat hij al zo lang bij Real speelt en zichzelf blijft bewijzen. Hij heeft meer dan vijfhonderd wedstrijden gespeeld en zoveel goals gemaakt. Zijn prestaties en onderscheidingen spreken voor zich", aldus Zidane.

Benzema leidde Real tegen Athletic Club naar een 3-1-zege en was vorige week al belangrijk met twee goals tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League, waarmee uitschakeling in het belangrijkste Europese clubtoernooi werd voorkomen.

De 32-jarige Fransman kwam sinds zijn komst naar Real Madrid in 2009 tot 529 wedstrijden, waarin hij 259 keer scoorde en 138 assists gaf. "Hij is nu een completere speler dan vroeger en geen echte nummer 9 meer", aldus Zidane.

"Hij denkt niet alleen aan het maken van doelpunten en dat vind ik mooi. Hij houdt ervan om te combineren met zijn teamgenoten en kansen voor hen te creëren. Maar hij weet ook hoe hij doelpunten moet maken en dat doet hij wanneer het team dat het meest nodig heeft, zoals vandaag. Dat is waar Karim voor staat."

Na een moeizame periode lijkt Real de weg omhoog weer te hebben gevonden met vier overwinningen op rij. Eibar is zondag de volgende tegenstander van 'De Koninklijke'.

Karim Benzema krijgt de complimenten van Zinédine Zidane. (Foto: ANP)

