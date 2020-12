FC Groningen-keeper Sergio Padt heeft zijn excuses aangeboden voor zijn desastreuze blunder in het bekerduel met FC Emmen. De fout van de doelman leidde de winnende treffer van de thuisploeg in: 2-1.

Padt wachtte in de 67e minuut te lang met de bal aan zijn voet, waarna Emmen-spits Marko Kolar de bal afpakte en diens ploeggenoot Anco Jansen kon scoren. Een aantal minuten eerder waren de Emmenaren al op gelijke hoogte gekomen.

"Ik blijf hier nog wel even over nadenken. Ik had de bal eerder moeten wegschieten. Ik wilde de pass uitstellen, want we willen dit seizoen iets meer voetballen van achteruit, maar dit mag me niet overkomen", zei Padt voor de camera van FOX Sports.

"Misschien had onze verdediger nog iets meer druk kunnen zetten op Anco, maar ik had zelf de bal weg moeten schieten, dus laten we niet andere mensen de schuld geven. Dit is 100 procent mijn fout."

Groningen-trainer Danny Buijs baalde ook van de fout van Padt en vond het incident exemplarisch voor zijn ploeg. "Hij weet dat hij dit beter moet doen, maar hij doet dit gelukkig niet iedere week. Ik ben teleurgesteld dat we in de tweede helft slecht waren aan de bal, terwijl er veel ruimte lag."

De nederlaag in Emmen volgde voor Groningen na drie competitiezeges op rij. De 'Trots van het Noorden' hoopt de draad zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam (aftrap: 16.30 uur) weer op te pakken.