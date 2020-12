Arjen Robben heeft in de afgelopen periode regelmatig aan stoppen gedacht. De 36-jarige aanvaller van FC Groningen, die begin dit seizoen na een jaar afwezigheid zijn rentree maakte, kwam tot nu toe nauwelijks in actie door blessures.

"De energie was wel even weg de afgelopen weken. Dan schiet stoppen door je hoofd, dat lijkt me logisch", zei Robben dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd van FC Groningen tegen FC Emmen (2-1-verlies) in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen FOX Sports.

"Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me tegengehouden", vervolgde hij. "Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club. Maar natuurlijk is het wel frustrerend allemaal. Ik voelde me heel fit. En eigenlijk voel ik me dat gek genoeg nog steeds."

Robben kan pas op zijn vroegst in januari weer in actie komen vanwege kuitproblemen. De 96-voudig Oranje-international hoopte in december weer minuten te kunnen maken, maar kampte een paar keer met een terugslag.

Arjen Robben speelde op 18 oktober zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Ik wist dat het moeilijk zou worden'

Door het blessureleed speelde Robben sinds zijn terugkeer in de afgelopen zomer pas twee officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hij viel in september in het eerste competitieduel met PSV (1-3-nederlaag) al na een half uur geblesseerd uit en deed ruim een maand later als invaller een kwartier mee tegen FC Utrecht (0-0).

Voor Robben komt de tegenslag niet onverwacht. "Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste en heb in mijn loopbaan altijd veel met blessures te maken gehad", aldus de vleugelspeler, die zich niet druk maakt om de meningen van de buitenwacht. "Er is niemand die mij gaat vertellen dat ik het niet had moeten doen. Het zou mooi zijn als het nog gaat lukken in het nieuwe jaar."

Waar FC Groningen in de beker al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, is de ploeg in de Eredivisie juist aan een uitstekend seizoen bezig. De noorderlingen staan met 23 punten vijfde en beleven hun beste seizoen sinds 2010/2011, toen ze na twaalf duels op 24 punten stonden.

