Real Madrid heeft dinsdag een thuiszege geboekt op Athletic Club. Mede dankzij twee doelpunten van Karim Benzema won de regerend kampioen in eigen huis met 3-1. Borussia Dortmund zegevierde twee dagen na het ontslag van Lucien Favre.

Real Madrid versloeg zaterdag koploper Atlético Madrid met 2-0 en zette tegen Athletic Club op slag van rust een eerste stap richting de tweede thuiszege in vier dagen. Toni Kroos verraste doelman Unai Simón met een verraderlijk schot van net buiten het strafschopgebied.

Die voorsprong verspeelde de thuisploeg aan het begin van de tweede helft. Nadat Thibaut Courtois een schot van Ander Capa in eerste instantie nog had kunnen keren, schoot de rechtsback van Bilbao uit de rebound alsnog raak.

Benzema zorgde er uiteindelijk voor dat Real de punten toch in eigen huis hield. De Franse aanvaller zette de thuisploeg een kwartier voor tijd op voorsprong en maakte er met een fraaie schuiver in blessuretijd ook nog 3-1 van.

Real Madrid komt dankzij de overwinning in punten gelijk met stadgenoot Atlético en Real Sociedad. De ploeg van trainer Zinédine Zidane heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Atlético, maar een duel minder dan Sociedad, dat op basis van het doelsaldo wel de verrassende koploper is.

FC Barcelona, dat slechts achtste staat, komt woensdag in actie. De ploeg van trainer Ronald Koeman neemt het dan thuis op tegen Real Sociedad.

Youssoufa Moukoko is met 16 jaar en 25 dagen de jongste basisspeler ooit in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

Dortmund wint bij historisch debuut Moukoko

In Duitsland won Borussia Dortmund de eerste wedstrijd na het ontslag van Favre. Met de pas zestienjarige Youssoufa Moukoko in de basis eindigde de uitwedstrijd tegen Werder Bremen dinsdag in 1-2.

Favre moest zondag het veld ruimen nadat hij een dag eerder met Dortmund een ontluisterende 1-5-nederlaag had geleden tegen het gepromoveerde VfB Stuttgart. Voor de nummer twee van afgelopen seizoen was het al de vierde nederlaag in elf wedstrijden.

Assistent Edin Terzic werd doorgeschoven als hoofdtrainer voor de rest van het seizoen en de Kroaat koos bij zijn eerste basisopstelling meteen voor Moukoko. Met 16 jaar en 25 dagen is de Duitse jeugdinternational daarmee de jongste speler ooit aan de aftrap van een Bundesliga-duel.

Moukoko, die het record overneemt van voormalig Dortmund-speler Nuri Sahin, mocht zich na zijn eerste invalbeurt vorige maand al de jongste debutant ooit in de Bundsliga noemen. Sinds vorige week is de aanvaller ook de jongste speler in de historie van de Champions League.

De nieuwe Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic. (Foto: Pro Shots)

Reus matchwinner ondanks gemiste penalty

Moukoko wist zijn basisdebuut niet te bekronen met een doelpunt. Dortmund kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Raphaël Guerreiro, waarna Kevin Möhwald na een half uur tekende voor de gelijkmaker. Marco Reus kroonde zich tot matchwinner door in de 78e minuut na een gemiste penalty alsnog te scoren uit de rebound.

Dortmund bezet met 22 punten de vierde plaats in de Bundesliga. De achterstand op koploper Bayer Leverkusen, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt drie punten.

Borussia Mönchengladbach, dat net als Borussia Dortmund nog actief is in de Champions League, kwam ondanks een hattrick van Lars Stindl niet tot winst. De uitwedstrijd tegen Eintracht Frankrfurt, waar Bas Dost op de bank bleef, eindigde in 3-3.

