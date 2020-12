Chelsea heeft in de Premier League de tweede nederlaag in vier dagen tijd geleden. De ploeg ging dinsdag zonder de geblesseerde Hakim Ziyech op bezoek bij middenmoter Wolverhampton Wanderers diep in blessuretijd met 2-1 onderuit.

Chelsea was bij winst in punten gelijkgekomen met koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool, die woensdag tegenover elkaar staan. 'The Blues' blijven nu met 22 punten uit dertien duels steken op de vijfde plaats.

Chelsea moest het tegen Wolverhampton opnieuw zonder Hakim Ziyech stellen. De oud-Ajacied viel tien dagen geleden uit in het duel met Leeds United (3-1-zege) en sindsdien won de ploeg van Frank Lampard niet meer (1-1 tegen FC Krasnodar, 1-0-verlies tegen Everton).

Op Molineux kwam Chelsea dinsdag vroeg in de tweede helft nog wel op voorsprong. Wolverhampton-keeper Rui Patrício dacht een inzet van Olivier Giroud te keren, maar de bal bleek net over de doellijn te zijn geweest.

De thuisclub nam vervolgens het initiatief en kwam na ruim een uur spelen via de Portugees Daniel Podence op gelijke hoogte. In de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde zijn landgenoot Pedro Neto ervoor dat Chelsea zelfs niet met een punt terug naar huis mocht.

