PEC Zwolle is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van John Stegeman ging in de tweede ronde met 2-0 onderuit op bezoek bij Excelsior.

Thomas Oude Kotte opende na iets meer dan een uur spelen de score in het Van Donge & De Roo Stadion. Een voorzet van de verdediger richting Elías Már Ómarsson belandde in het doel.

Vier minuten voor tijd zorgde invaller Ahmad Mendes Moreira voor de beslissing. De middenvelder ontving de bal in het zestienmetergebied en passeerde PEC-doelman Michael Zetterer met een schuiver in de rechterhoek.

PEC maakte weliswaar een groot deel van de wedstrijd het spel, maar creëerde nauwelijks kansen. In de twaalfde minuut was Pelle Clement met een kopbal op de lat het dichtst bij een doelpunt namens de bezoekers en vlak voor de openingstreffer stichtte Bram van Polen gevaar.

Thomas Oude Kotte viert de openingstreffer voor Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Slechts zeven duels in tweede ronde

In de tweede ronde van de KNVB-beker worden slechts zeven wedstrijden gespeeld. Vorige maand besloot de KNVB alle amateurclubs wegens de coronaregels uit het toernooi te halen. Hierdoor gingen slechts 23 clubs de koker in bij de loting en werden 9 clubs vrijgeloot. Onder meer Feyenoord en AZ zijn al zeker van een plek in de achtste finales.

Het topaffiche van de tweede ronde is Ajax-FC Utrecht, dat woensdag op het programma staat. Op dezelfde dag gaat PSV op bezoek bij De Graafschap.

Later op dinsdag staat er met FC Emmen-FC Groningen nog een wedstrijd op het programma in de tweede ronde. De aftrap in De Oude Meerdijk wordt om 21.00 uur verricht.

