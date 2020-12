FC Emmen en Excelsior hebben dinsdag voor een verrassing gezorgd in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Eredivisie-hekkensluiter Emmen won van FC Groningen (2-1) en de Rotterdamse Keuken Kampioen Divisie-club schakelde PEC Zwolle uit (2-0).

FC Emmen boekte tegen FC Groningen pas de tweede zege van het seizoen. De ploeg van Dick Lukkien won eind oktober in de eerste ronde van de beker met 2-0 van FC Eindhoven. In de Eredivisie staan de Drenten op de laatste plaats, na vier gelijke spelen en acht nederlagen.

Groningen doet het juist goed in de competitie met een vijfde plek en het elftal van Danny Buijs kwam in de 27e minuut ook op voorsprong op De Oude Meerdijk. Een inzet van Jørgen Strand Larsen werd nog gered door Dennis Telgenkamp, maar de keeper had geen antwoord op de rebound van Ramon Lundqvist.

Emmen probeerde in de tweede helft wat te forceren met invallers Anco Jansen en Donis Avdijaj. Jansen vond al snel dat hij een penalty verdiende na een duel met Azor Matusiwa, maar arbiter Kevin Blom zag geen overtreding. De VAR wordt in het bekertoernooi pas vanaf de kwartfinales ingezet.

Na een uur viel de 1-1 alsnog. Glenn Bijl stond na een pass van Keziah Veendorp alleen voor Sergio Padt en de middenvelder schoof de bal beheerst langs de doelman. Emmen speelde na rust een stuk beter en dat resulteerde ook in de winnende treffer. Padt had alle tijd, maar verspeelde de bal op kinderlijke wijze, waarna Jansen raak schoot: 2-1.

Sinds de eindwinst in 2015 kwam FC Groningen in het bekertoernooi niet meer verder dan de derde ronde. De noorderlingen verloren vorig seizoen ook al in de tweede ronde, toen van FC Utrecht (0-1).

FC Groningen-keeper Sergio Padt baalt van zijn beslissende blunder (Foto: Pro Shots)

PEC Zwolle komt amper tot kansen in Rotterdam

Bij Excelsior-PEC Zwolle opende Thomas Oude Kotte na iets meer dan een uur spelen de score namens de thuisploeg. Een voorzet van de verdediger richting Elías Már Ómarsson belandde in het doel.

Vier minuten voor tijd zorgde invaller Ahmad Mendes Moreira voor de beslissing. De middenvelder ontving de bal in het zestienmetergebied en passeerde PEC-doelman Michael Zetterer met een schuiver in de rechterhoek.

PEC maakte weliswaar een groot deel van de wedstrijd het spel, maar creëerde nauwelijks kansen. In de twaalfde minuut was Pelle Clement met een kopbal op de lat het dichtst bij een doelpunt namens de bezoekers en vlak voor de openingstreffer stichtte Bram van Polen gevaar.

Thomas Oude Kotte viert de openingstreffer voor Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Slechts zeven duels in tweede ronde

In de tweede ronde van de KNVB-beker worden slechts zeven wedstrijden gespeeld. Vorige maand besloot de KNVB alle amateurclubs wegens de coronaregels uit het toernooi te halen. Hierdoor gingen slechts 23 clubs de koker in bij de loting en werden 9 clubs vrijgeloot. Onder meer Feyenoord en AZ zijn al zeker van een plek in de achtste finales.

Het topaffiche van de tweede ronde is Ajax-FC Utrecht, dat woensdag op het programma staat. Op dezelfde dag gaat PSV op bezoek bij De Graafschap.

Bekijk het programma en de uitslagen in de TOTO KNVB Beker