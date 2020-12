Jan Vertonghen heeft dinsdag in een interview met Sporza voor het eerst verteld dat hij bijna een jaar last van zijn hoofd had, nadat hij in 2019 een hersenschudding had opgelopen in het Champions League-duel van zijn toenmalige club Tottenham Hotspur met Ajax.

Vertonghen, die inmiddels in Portugal voor Benfica speelt, botste anderhalf jaar geleden in de heenwedstrijd van de halve finale met ploeggenoot Toby Alderweireld.

"Veel mensen weten het niet, maar ik heb daar heel lang veel last van gehad: hoofdpijn en duizeligheid. Dit is nu de eerste keer dat ik het zeg", aldus de 33-jarige Belg. "Ik had niet mogen doorspelen. Omdat ik dat wel deed, heb ik er negen maanden de gevolgen van ondervonden. Dat is al die tijd ten koste van mijn spel gegaan."

"Ik wist gewoon niet wat ik moest doen", vervolgt de oud-Ajacied. "Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact. Toen kwam die lockdown en heb ik twee maanden kunnen rusten. Pas daarna was het beter."

Incident met Vertonghen leidde tot veel kritiek

Vertonghen hield aan de botsing met landgenoot Alderweireld een hevig bloedende neus over en oogde aangeslagen, maar werd na een behandeling toch weer het veld ingestuurd. Na een paar minuten moest hij zich laten wisselen.

Dat de verdediger niet meteen van het veld werd gehaald, zorgde voor veel kritiek. Michel D'Hooghe, het hoofd van het medisch comité van de FIFA, zei destijds in een reactie dat hij wilde praten over de invoering van een tijdelijke wissel als een speler in het veld een hoofdblessure heeft opgelopen.

Die regel is nog niet ingevoerd. Deze week zal de internationale spelregelcommissie IFAB waarschijnlijk wel goedkeuring geven voor een test tijdens dit seizoen in de FA Cup.

In de afgelopen maanden treden treden sporters of oud-sporters in diverse disciplines steeds vaker naar buiten met verhalen over de gevolgen van hersenletsel dat ze aan hun loopbaan overhielden.

De vrouw van de Engelse voetballegende Bobby Charlton maakte onlangs bekend dat haar man aan dementie lijdt, vermoedelijk als gevolg van jarenlang koppen. Ze deed dat kort nadat andere oud-spelers van naam en faam als Bobby's broer Jack Charlton en Nobby Stiles aan de ziekte waren overleden.