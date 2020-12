Quincy Promes maakt geen deel uit van de selectie van Ajax voor de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht van woensdag. Hoewel de aanvaller dinsdag op vrije voeten kwam, wordt hij nog steeds verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij.

De 28-jarige Promes werd zondag gearresteerd en vervolgens gehoord over het steekincident dat in juli van dit jaar plaatsvond in een loods in Abcoude. Een familielid van de voetballer liep daarbij zeer ernstig knieletsel op en deed een maand geleden aangifte.

"Hij wordt beschuldigd, maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is", zegt een woordvoerder van Ajax. "Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we niet op vooruitlopen."

De 47-voudig Oranje-international ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. Hij heeft de politie gevraagd om getuigen van de steekpartij te horen.

Dat Promes is vrijgelaten en dus niet wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, betekent dat er momenteel geen gronden zijn om hem langer vast te houden. Behalve een ernstige verdenking moet er dan sprake zijn van bijvoorbeeld vluchtgevaar, gevaar voor herhaling of de vrees dat iemand het onderzoek saboteert.

Promes speelde zondag nog mee in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De aanvaller maakte het tweede doelpunt in het met 4-0 gewonnen duel. De ochtend erna werd hij gearresteerd.