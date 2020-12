Van Polen en Clement terug in basis PEC

John Stegeman heeft weer de beschikking over aanvoerder Bram van Polen en middenvelder Pelle Clement. Het tweetal keert na blessureleed vanavond voor het eerst terug in de basis.



Opstelling PEC Zwole: Zetterer; Wermeskerken, Doue, Van Polen, Paal; Clement, Nakayama, Huiberts; Leemans, Reijnders, Van Duinen.