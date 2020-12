José Mourinho vindt dat het in de aanloop naar de topper in de Premier League van woensdag wel erg veel gaat over de blessuregolf bij tegenstander Liverpool. Volgens de trainer van Tottenham Hotspur is Virgil van Dijk de enige belangrijke afwezige.

"Waar zijn al die blessuregevallen dan? Er is niets bijzonders aan de hand. Elke club heeft zo af en toe blessures", zei de Portugees dinsdag op zijn persconferentie.

Bij Liverpool ontbreken naast de langdurig geblesseerde Van Dijk onder anderen Joe Gomez, Diogo Jota, Thiago Alcantara, James Milner en Joel Matip.

Mourinho heeft echter niet het gevoel dat Liverpool er veel zwakker op wordt. "Volgens mij is Alisson niet geblesseerd, Alexander-Arnold is niet geblesseerd, Fabinho is niet geblesseerd, Henderson is niet geblesseerd, Wijnaldum is niet geblesseerd, Salah is niet geblesseerd, Firmino is niet geblesseerd en Mané is niet geblesseerd", somde hij op.

"Van Dijk is wel geblesseerd, en dat is natuurlijk een hele goede speler. Maar geef me de lijst met blessuregevallen van Liverpool en vergelijk die met hun beste ploeg. Dan valt het allemaal erg mee. Ik kan je ook een lijst met tien blessuregevallen bij Tottenham Hotspur geven."

Een van die afwezigen lijkt Gareth Bale te worden. De Welshman miste het duel met Crystal Palace van zondag wegens ziekte en heeft de groepstraining nog niet hervat.

Jürgen Klopp is onder de indruk van de prestaties van Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Klopp: 'Tottenham resultaatmachine'

Na twaalf speelrondes delen Tottenham Hotspur en Liverpool de koppositie in de Premier League met 25 punten. De 'Spurs', die vorig seizoen zesde werden, presteren daarmee boven verwachting, erkent Jürgen Klopp.

"Ze spelen dit seizoen echt goed, Mourinho heeft er een resultaatmachine van gemaakt", aldus de trainer van Liverpool. "Op de counter spelen is niet hun enige strategie, ze hebben echt een voetballend elftal."

"Als we Son Heung-min en Harry Kane in bedwang weten te houden, zijn er nog steeds zo veel goede spelers met dreiging vanuit alle posities. Neem Steven Bergwijn, die een belangrijke rol speelt in de tegenaanval."

De topper in de Premier League begint woensdag om 21.00 uur en wordt gespeeld op Anfield.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League