Ronald Koeman ziet Frenkie de Jong als een van de dragende spelers van zijn ploeg, maar de trainer van FC Barcelona vindt wel dat de middenvelder in aanvallender opzicht een nog grotere bijdrage kan leveren.

"Hij is de speler die altijd de opbouw van achteruit verzorgt. Maar hij heeft ook de kwaliteiten om aanvallend meer te betekenen", zei Koeman dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van woensdag tegen Real Sociedad.

"Frenkie is snel aan de bal en heeft de kwaliteiten om de ruimtes te vinden. Met zijn spelintelligentie moet hij dan ook belangrijker zijn op de vijandelijke helft. Daar werken we dan ook hard aan."

De Jong stond dit seizoen in alle elf competitieduels van Barcelona in de basis, maar kwam nog niet tot scoren. Slechts één keer was de oud-Ajacied de aangever bij een doelpunt. Ook in de Champions League kwam hij tot één assist.

Ronald Koeman probeert de verwachtingen te temperen. (Foto: Pro Shots)

'Accepteren dat we niet altijd kunnen winnen'

Barcelona is voorlopig bezig aan een zeer moeizaam seizoen. De 1-0 tegen Levante van zondag was pas de vijfde overwinning voor de huidige nummer acht van La Liga. Met Real Sociedad wacht woensdag de verrassende koploper van Spanje, al heeft die ploeg wel twee wedstrijden meer gespeeld dan Barcelona.

"Sociedad is een sterke ploeg, met veel jongens die elkaar al jaren kennen. We zullen veel druk moeten zetten als zij in balbezit zijn. En we moeten vooral veel vertrouwen uitstralen."

"De druk is hier enorm, iedereen eist dat je elke wedstrijd weet te winnen. Maar de situatie van de club is momenteel anders en men moet accepteren dat we niet altijd kunnen winnen."

De wedstrijd tegen Real Sociedad is voor Barcelona de tweede van drie thuiswedstrijden op rij. Zaterdag is Valencia de tegenstander in Camp Nou.