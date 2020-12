Mohammed Kudus is dinsdag teruggekeerd op het trainingsveld van Ajax. De twintigjarige middenvelder is bijna volledig hersteld van een blessure aan zijn rechterknie.

Ajax deelde dinsdag via Twitter een aantal trainingsfoto's van Kudus. Trainer Erik ten Hag zei zaterdag na het Eredivisie-duel met PEC Zwolle (4-0-zege) al dat de Ghanees in de laatste fase van zijn revalidatie zit. "De kans bestaat dat hij snel in actie komt."

Ajax neemt het woensdag in de tweede ronde van de KNVB-beker thuis tegen FC Utrecht op. Zondag wacht een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

De Amsterdammers hebben de selectie voor het duel met FC Utrecht nog niet bekendgemaakt. De bezoekers moeten het stellen zonder middenvelder Simon Gustafson en verdediger Emil Bergström.

Kudus viel op 21 oktober tijdens de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Liverpool geblesseerd uit. Hij moest vervolgens geopereerd worden vanwege schade aan de meniscus van zijn rechterknie.

De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van het Deense FC Nordsjaelland en maakte aan het begin van het seizoen indruk met één goal en drie assists in zijn eerste drie Eredivisie-duels.

