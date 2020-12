Doelman Fabrice Ondoa is dinsdag door zijn Belgische club KV Oostende op staande voet ontslagen. De Kameroens international had in zijn appartement een feest gegeven.

In de nacht van zaterdag op zondag beëindigde de politie in Oostende na een melding over geluidsoverlast een lockdownfeest, waarbij er proces verbaal werd opgemaakt tegen de elf aanwezigen. Zij zouden de coronaregels hebben overtreden en de agenten verbaal belaagd hebben.

De 24-jarige Ondoa had het feest georganiseerd en werd door Oostende op straat gezet. "Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren", zegt voorzitter Gauthier Ganaye op de website van zijn club.

"We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele COVID-besmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten", aldus Ganaye.

"Geen individu staat boven de club en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten."

Ondoa heeft veertig interlands voor Kameroen op zijn naam staan. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde sinds 2018 bij Oostende, waar hij dit seizoen reservekeeper was.