Als Emili Rousaud volgende maand wordt verkozen tot voorzitter van FC Barcelona, dan zal de club Camp Nou waarschijnlijk omdopen tot Estadio Lionel Messi. De sterspeler zelf kan alleen blijven als hij een verlaagd contract tekent.

Eerder dit jaar stelde FC Barcelona de naam van het stadion nog beschikbaar voor een sponsor. Rousaud denkt niet dat de club geld misloopt door het stadion naar Messi te vernoemen. "Integendeel. Noem me een merk ter wereld dat niet geassocieerd zou willen worden met Messi", zegt de presidentskandidaat dinsdag tegen AS.

"We hebben het over de belangrijkste legende van de club. Messi moet het alleen zelf wel willen", aldus Rousaud.

Messi zal geld moeten inleveren om in het eventueel naar hem vernoemde stadion te kunnen spelen. Rousaud: "Gezien de huidige financiële situatie van de club is zijn huidige salaris onhoudbaar."

'Essentieel dat Koeman bij eerste vier eindigt'

Afgelopen zomer diende Messi tevergeefs een transferverzoek in bij Barcelona. Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt komende zomer af, waardoor hij dan transfervrij kan vertrekken.

"Ik zal hem een aantrekkelijk project presenteren", kondigde Rousaud aan. "Messi wilde Barcelona niet vanwege het geld verlaten, maar omdat de sportieve prestaties achterbleven."

Dat project van Rousaud omvat onder meer de terugkeer van Neymar, die drie jaar geleden voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. Ondank de huidige matige prestaties (Barcelona staat slechts achtste in de competitie), overweegt de presidentskandidaat om Ronald Koeman als trainer aan te houden.

"Koeman is geen slechte coach, hij heeft alleen veel pech gehad met blessures bij belangrijke spelers. Het is voor hem wel essentieel om in de top vier te eindigen."

Laporta laat spandoek ophangen bij stadion Real Madrid

Rousaud zat sinds 2015 als vicevoorzitter in het bestuur van Barcelona en besloot in april af te treden uit onvrede over het beleid van de club. Bij de verkiezing onder socio's op 24 januari neemt hij het op tegen zeven tegenkandidaten.

Victor Font en oud-voorzitter Joan Laporta worden gezien als grootste kanshebbers. Laporta liet dinsdag een groot spandoek plaatsen nabij het stadion van aartsrivaal Real Madrid om zijn terugkeer aan te kondigen.