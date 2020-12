Eric Gudde voorspelt een miljoenenverlies voor de betaaldvoetbalclubs als gevolg van de verlengde lockdown. De directeur betaald voetbal van de KNVB is wel blij dat het kabinet ook met de nieuwe maatregelen een uitzondering voor de topsport maakt.

"Ik denk dat bijna alle clubs begroot hebben op een vol stadion na de winter", zegt Gudde dinsdag tegen FOX Sports. "Elke week dat je dat niet hebt, praat je over een totaal verlies van 7 of 8 miljoen euro. Dat zijn grote zorgen."

"Publiek zorgt in onze sector voor 65 procent van de inkomsten. Dat gaan we nu zo missen, dat we als sector moeten uitstralen: zo kan het niet langer", aldus de KNVB-directeur.

De clubs in het betaalde voetbal maakten hun begroting aan het einde van vorig seizoen, toen de tweede coronagolf nog niet te voorspellen was. "Die voorspellingen hebben de clubs in mei moeten doen", geeft Gudde aan.

In de laatste maanden presenteerde een flink aantal clubs nog winst over het seizoen 2019/2020, al worden de coronagevolgen in die cijfers vooral nog verbloemd door transferinkomsten. Zo liet sc Heerenveen dinsdag nog weten ruim 1 miljoen euro winst te hebben gemaakt.

Er wordt al een tijdje voor lege tribunes gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Dagelijks aantal ic-opnames moet onder de tien zakken

Nadat het voorgaande seizoen vroegtijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis, werden aan het begin van het huidige seizoen weer enkele duizenden toeschouwers toegelaten in het profvoetbal. Al snel moest er weer voor lege tribunes gespeeld worden, omdat de coronacijfers opliepen.

De KNVB plande alle topduels bewust pas in januari of later, in de hoop dat die in goed gevulde stadions gespeeld kunnen worden, maar dat blijkt nu ijdele hoop. Vorige week werd al duidelijk dat de hele maand januari in lege stadions gespeeld zal worden.

Gudde, die maandag nog werd herbenoemd bij de KNVB tot oktober 2021, vreest echter dat het mogelijk nog langer duurt voordat er weer publiek bij wedstrijden welkom is.

"Het dagelijkse aantal ic-opnames zat vorige week op 24, dat is een beetje een heilig getal", aldus de KNVB-directeur. "Het moet naar tien zakken, voordat er een kans is dat er over versoepelingen op allerlei fronten gesproken kan worden."