AZ moet het voorlopig zonder Dani de Wit stellen. De spelmaker van de Alkmaarders heeft een blessure aan zijn enkel en staat de komende tijd aan de kant.

De club meldt dinsdag in een kort bericht dat de 22-jarige De Wit "voor langere tijd is uitgeschakeld", zonder een exacte tijdspanne te noemen. In de komende dagen of weken volgt meer duidelijkheid.

De Wit liep zijn blessure op 6 december op tijdens de slotfase van het verloren thuisduel met FC Groningen (1-2). Hij moest zich laten wisselen en miste de daaropvolgende wedstrijden tegen HNK Rijeka - al zat hij toen nog wel bij de selectie - en FC Twente.

Vorig jaar zomer verkaste De Wit van Ajax naar AZ. In Alkmaar maakte hij, in tegenstelling tot in Amsterdam, direct deel uit van de basisploeg. Tot dusver kwam de middenvelder bij AZ tot vijftig wedstrijden, negen doelpunten en acht assists.

Bij AZ, dat een roerige week achter de rug heeft met het ontslag van trainer Arne Slot, staan Bruno Martins Indi en Jordy Clasie ook aan de kant met een blessure.

