Arne Slot is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord. De oud-coach van AZ volgt Dick Advocaat op, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag bekend.

De 42-jarige Slot tekent een contract tot en met de zomer van 2023. Bovendien heeft Feyenoord nog een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

"Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord.

"Bovendien hebben we er groot vertrouwen in dat straks met hem de prestaties onder Dick Advocaats leiding een goed vervolg kunnen worden gegeven", aldus Arnesen. De 73-jarige Advocaat maakte begin deze maand bekend dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt bij Feyenoord en daarna geen club meer zal trainen.

Slot ontslagen door AZ wegens gesprekken met Feyenoord

Kort daarna werd al duidelijk dat Slot in gesprek was met de Rotterdamse club. De leiding van AZ was daar zo ontstemd over, dat Slot direct werd ontslagen.

De oud-middenvelder van PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam wordt pas aan het einde van het seizoen gepresenteerd in De Kuip. De club wil de focus op het huidige seizoen houden. John de Wolf zal onder Slot actief blijven als assistent.

Na de uitschakeling in de Europa League van vorige week is Feyenoord dit seizoen alleen nog in eigen land actief. In de KNVB-beker is de ploeg van Advocaat vrijgeloot voor de tweede ronde en daardoor al zeker van een plek in de achtste finale.

In de Eredivisie staat Feyenoord derde met vier punten achterstand op koploper Ajax. Zondag staat in Arnhem de topper tegen Vitesse op het programma.

